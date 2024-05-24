Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah' kararı hakkında açıklama
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
24 May 2024 19:28 - Güncelleme : 24 May 2024 19:35
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurması yönündeki kararın memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de "Üzerinize düşeni yapın" çağrısında bulundu.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."
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Kaynak: Tgrthaber.com