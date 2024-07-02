Türkiye'nin 3'üncü cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı eski vekil Nilüfer Gürsoy yaşamını yitirdi

02 Temmuz 2024 00:40 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:45

27 Mayıs darbesi sonrası siyasete atılarak Bursa'dan Adalet Partisi milletvekili seçilen Nilüfer Gürsoy öldü.

Ahmet İhsan Gürsoy ile evlenen ve 3 çocuğu olan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Akile Gürsoy ve Bilge Gürsoy'un annesiydi.

KİTAPLARINI BAĞIŞLAMIŞTI

Gürsoy, 2015 yılında babasının kitaplarının da olduğu 20 bin kitaplık koleksiyonunu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'ne bağışlamıştı.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN MESAJ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Gürsoy'un vefatına ilişkin X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı'mız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi eski Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun."