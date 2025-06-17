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 | Suat Vilgen

Türkiye'nin Ege hamlesi Yunanları gerdi! Dışişleri'nden jet açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin yeni “deniz mekânsal planlama” haritasıyla ilgili sert bir tepkiyle çıkış yaptı. Yunan yetkililer, “Türk haritası uluslararası hukuka dayanmıyor” diyerek, söz konusu planlamanın Yunan yetki alanlarına yönelik haksız bir işgal teşebbüsü olduğunu iddia etti.

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Türkiye'nin Ege hamlesi Yunanları gerdi! Dışişleri'nden jet açıklama
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 07:57
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 07:57

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz’deki haklarını korumaya yönelik attığı yeni deniz mekânsal planlama adımı, Yunanistan’da tansiyonu yükseltti. Atina, Ankara'nın yayımladığı haritaların Yunan münhasır ekonomik bölgesi (MEB) sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek, “egemenlik gaspı” iddiasında bulundu.

Türkiye'nin Ege hamlesi Yunanları gerdi! Dışişleri'nden jet açıklama

"HAKSIZ SAHİPLENME" İDDİASI

Skai'de yer alan habere göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin söz konusu planla, Yunan deniz yetki alanlarını “haksız şekilde sahiplenmeye çalıştığı” savunuldu. Atina’ya göre, bu adım bölgedeki barışı ve istikrarı tehdit eden bir gelişme.

Türkiye'nin Ege hamlesi Yunanları gerdi! Dışişleri'nden jet açıklama

ANKARA'DAN NET MESAJ: ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Türk diplomatik kaynakları ise söz konusu planlamanın, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) ve ilgili uluslararası normlara uygun şekilde hazırlandığını belirtti. Türkiye, Yunanistan’ın bu tepkisini “haksız ve gereksiz bir gerilim çabası” olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Ege hamlesi Yunanları gerdi! Dışişleri'nden jet açıklama

EKONOMİK VE STRATEJİK GEREKLİLİK

Türkiye'nin hazırladığı yeni deniz mekânsal planının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda stratejik ve ekonomik temellere dayandığı vurgulanıyor. Bu planlamanın doğal gaz arama faaliyetlerinden balıkçılığa, deniz taşımacılığından çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

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“MÜZAKERE KAPISI AÇIK”

Ankara ayrıca, Yunanistan’ın açıklamalarına rağmen diyalog çağrısını yineledi. Türk yetkililer, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda masaya oturmasının bölge barışı için gerekli olduğunu vurgularken, Ege’de diplomasi zeminini açık tutma kararlılığını dile getirdi.

ETİKETLER
#dışişleri bakanlığı
#Yunanistan
#Deniz Mekansal Planlaması
#deniz yetki alanları
#Politika
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