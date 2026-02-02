Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

Kategoriler
Gündemde seçim olmamasına karşın anket şirketleri çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Asal araştırmanın gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması sonuçlarında Erdoğan en yakın rakibine yaklaşık 10 puan fark attı. İkinci sıraya ise herhangi bir muhalefet adayının yerleşememesi dikkat çekti.
İşte o anketten ortaya çıkan sonuçlar ve satır aralarındaki kritik rakamlar...
Şirket 16-24 Ocak tarihleri arasında 2.000 kişiyle 26 ilde yaptığı ankette katılanlara “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.
Recep Tayyip Erdoğan’ yüzde %23,2’lik oranıyla listedeki en yakın rakibine fark atarak ilk sırada yer aldı.
İMAMOĞLU YAVAŞ'IN GERİSİNDE KALDI
Erdoğan'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14,0 ile takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü.
DEMİRTAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDE
Listenin devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3,7 oranında tercih edildi.
DİĞER ADAYLAR YÜZDE KAÇ ALDI?
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı.
'HİÇBİRİ' LİSTEDE İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Ankette "Diğer" yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, dikkat çeken bir başka sonuç ise "Hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9'a ulaşması oldu.
"Fikrim yok/ Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,0 olarak kaydedildi.