SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

Şubat 02, 2026 13:28
1
seçim anketi

Gündemde seçim olmamasına karşın anket şirketleri çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

Asal araştırmanın gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması sonuçlarında Erdoğan en yakın rakibine yaklaşık 10 puan fark attı. İkinci sıraya ise herhangi bir muhalefet adayının yerleşememesi dikkat çekti. 

İşte o anketten ortaya çıkan sonuçlar ve satır aralarındaki kritik rakamlar...

2
Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

Şirket 16-24 Ocak tarihleri arasında  2.000 kişiyle 26 ilde yaptığı ankette katılanlara “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ yüzde %23,2’lik oranıyla listedeki en yakın rakibine fark atarak ilk sırada yer aldı.

 

 

3
Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

İMAMOĞLU YAVAŞ'IN GERİSİNDE KALDI 

Erdoğan'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14,0 ile takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü.

4
Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

DEMİRTAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖNÜNDE 

Listenin devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3,7 oranında tercih edildi.

5
seçim anketi

DİĞER ADAYLAR YÜZDE KAÇ ALDI?

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı.

6
Türkiye'yi kim yönetmeli anketi! Birinci fark attı, ikinci sırada büyük sürpriz

'HİÇBİRİ' LİSTEDE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ankette "Diğer" yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, dikkat çeken bir başka sonuç ise "Hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9'a ulaşması oldu.

"Fikrim yok/ Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

