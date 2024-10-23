TUSAŞ saldırısı sonrası Özgür Özel, Diyarbakır programını iptal etti!

23 Ekim 2024 18:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:17

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 3 şehidimizin ve 14 yaralının olduğu açıkladı. Siyasilerden hain saldırıya peş peşe tepki gelirken dün akşam Diyarbakır'a giden CHP lideri Özgür Özel programını iptal etti ve MYK'yı topladı.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 vatandaşımız şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Siyasilerden hain saldırıya peş peşe tepki gelirken Güneydoğu ve Doğu programına çıkan ve Diyarbakır​'da bulunan Özgür Özel programını iptal etti.

SALDIRIYI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ!

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in Kahramankazan’daki TUSAŞ​ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını Diyarbakır’daki programı sırasında canlı yayında öğrendiği belirtildi.

ÖZEL MYK'YI OLAĞANÜSTÜ TOPLADI!

Sürecin yakından takip edileceği belirtilen yazıda, terör saldırısı lanetlendi. Özel, ardından Diyarbakır’daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara’ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara’da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

"ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından konuşan CHP lideri saldırının zamanlamasının manidar olduğunu belirterek, "Şehit ve yaralılar var. Olay çok yeni, dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü, kimden ve nereden ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran’a birkaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım’a kadar süren süreci hatırlamadan insan geçemiyor. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktive olduğu sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor" dedi.