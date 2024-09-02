Tüzük mesaisinden kritik temas! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk paylaşım
CHP'den tüzük mesaisi sürüyor. Dün akşam saatlerinde CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP lideri görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin önceki dönem lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gölbaşı Mogan Tesisleri'nde yapılan görüşmeye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
CHP lideri Özel, tüzük mesaisindeki kritik temas sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, tüzük değişikliğiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan öneri aldığını aktardı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİLERİNİ DİNLEDİK"
Özgür Özel, paylaşımında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.