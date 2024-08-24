Üç dönem milletvekili seçilen Arzu Erdem MHP'den istifa etti 

24 Ağustos 2024 18:32 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 19:11

MHP'den cani için idam çıkışı: Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak

MHP'den cani için idam çıkışı: Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile son dönemlerde sorun yaşadığı öne sürülen eski Milletvekili Arzu Erdem, MHP Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Erdem 25, 26 ve 27'nci dönemlerde milletvekilliği yapmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, "Aziz Türk Milleti, Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki yaklaşık 20 yıllık aktif siyasi çalışmalarım kapsamında Milletvekilliği seçimlerinde 6 dönem aday gösterildim. Bunun 3 döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziz Türk Milleti’ni temsil etme şerefine nail oldum. Nitekim 2023 Milletvekili seçimlerinde de İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday gösterildim, maalesef oylarımız bu dönem seçilmeme yetmedi.

Öyle ki, bize öğretilen bir kenara, genel siyaset etiğine ve teamüllerine dahi tamamen ters, nezaketten uzak bir şekilde, şahsımı ve Türk Milleti için yaptığım çalışmaları itibarsızlaştırmak için Partim adına sosyal medya üzerinden açıklama yapmışlardır. Hatta çok garip bir şekilde bu açıklamada, yaptığım çalışma ve ziyaretlerde 'Eski Milletvekili' unvanımın dahi kullanılmasının istenmediği ifade edilmiştir.

Halbuki, benim 25. 26. ve 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili olduğum bir gerçektir. Bu unvana Genel Başkanımızın takdirleriyle ve seçmenlerimizin teveccühleriyle nail olduğumu ve bu unvanı benim durumumdaki herkes gibi, dilediğim şekilde kullanabileceğimi ve kullanacağımı belirtmek istiyorum. Şahsımın ve halis niyetim çerçevesinde hiçbir şekilde partiyle ilişkilendirmediğim söz konusu çalışmalarımın sosyal medya platformlarına alet edilmesini de ayrıca esefle kınıyorum.

ARZU ERDEM: KENDİ İRADEMLE İSTİFA EDİYORUM

Netice itibarı ile, bu metni kaleme aldığım Erzurum’da, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Millî Mücadeleye devam edebilmek için ordudan istifa edip, sine-i millete döndüğü gibi, ben de Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum. Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler. Bundan sonra Vatanıma, Milletime, Devletime ve Bayrağıma her platformda hizmet etmeyi sürdüreceğim.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arzu Erdem’in çalışmaları partimizin bilgisi ve izni dışındadır" ifadelerini kullanmıştı. Büyükataman, açıklamasında şunları söylemişti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, tüm çalışmalarını intizam ve disiplin içinde gerçekleştiren bir siyasi teşkilattır, tüm programları planlı bir şekilde, Genel Merkezimizin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilir.

Son günlerde 'Eski MHP Milletvekili' sıfatını kullanarak bir takım Televizyon programlarına katılan ve akabinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren 25.26. ve 27. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Arzu Erdem’in çalışmaları Partimizin bilgisi ve izni dışındadır.

Arzu Erdem’in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi’nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır ve bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur."