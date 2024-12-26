Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi
Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın ardından tartışmalar artarken CHP kontenjanından Meclis'e giren üç partinin yeni bir parti çatısı altında toplanacağı iddia edildi. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis'te temsiliyetini artırmak için yeni parti kuracakları iddia edildi.
Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'da görüntü verdi. CHP kontenjanından Meclis'e giren Yamalı'nın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı ve bir milletvekili daha AK Parti'ye geçmiş oldu. Saadet Partisi'nin CHP'den bir Milletvekilinin de desteği ile kurduğu grup da böylelikle düşmüş oldu. Bunun üzerine harekete geçen partiler, yeni grup kurmaya ve partileri tek çatı altında toplamaya karar verdi.
ÜÇ PARTİ BİRLEŞİYOR!
Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yeni bir çatı parti altında birleşeceği iddia edildi. Özellikle Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasının ardından muhalefet partilerinin Meclis'teki temsil güçlerini artırmak için farklı stratejiler geliştirdiği öne sürüldü.
İSİMLERİ DE BELLİ OLDU: DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK PARTİSİ
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber canlı yayınında aktardığı kulis bilgisine göre üç partinin "Demokrasi İçin Birlik Partisi" adı altında birleşmesi bekleniyor.
Atik, görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını, partilerin kimliklerini koruyarak yeni bir grup kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuşması şu şekilde:
"Gelecek Partisi şu anda 9 milletvekiline sahip. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi grubundan oluşan 20 kişilik grup dağılmış oldu. Yakında çatı olarak yeni bir grup kurulacak diye duyduk. Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında görüşmelerde sona gelindi. Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında problem gözükmüyor. Saadet'in 9 milletvekili DEVA Partisi'nin ise 15 milletvekili var. Şamil Tayyar da 'Gelecek Partisi de ikna edildi' dedi. Toplamda 33 milletvekili ile grup sayısına ulaşıyorlar. Partiler kapanmayacak, kimliklerinden vazgeçmeyecekler ama 'Demokrasi İçin Birlik Partisi' adı altında bir parti kurulacak.
Meclis'te muhalefet bloğu kurmak için böyle bir anlaşma sağlandı. Ahmet Davutoğlu'nun son sözleri sadece kafaları karıştırdı. Önümüzdeki günlerde yeni bir grupla temsiliyet olacak. Belki isim değişebilir ama yeni yılda Demokrasi İçin Birlik Partisi adı altında birleşmesi bekleniyor. Meclis'te grubunuz olmayınca temsil imkanınız azalıyor. Muhalefet olarak bir araya gelirse bu 3 parti, siyasetin sağ kanadında alternatif bir görüş olabilir. AK Parti'ye de sert muhalefet yapabilirler."