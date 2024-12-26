Üç parti birleşiyor! Adı belli oldu: Demokrasi İçin Birlik Partisi

26 Aralık 2024 00:33 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 00:46

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın ardından tartışmalar artarken CHP kontenjanından Meclis'e giren üç partinin yeni bir parti çatısı altında toplanacağı iddia edildi. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis'te temsiliyetini artırmak için yeni parti kuracakları iddia edildi.

Gelecek Partisi'nden istifa​ ettiğini açıklayan Ankara​ Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti​ TBMM Grup Toplantısı'da görüntü verdi. CHP kontenjanından Meclis'e giren Yamalı'nın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı ve bir milletvekili daha AK Parti'ye geçmiş oldu. Saadet Partisi'nin CHP'den bir Milletvekilinin de desteği ile kurduğu grup da böylelikle düşmüş oldu. Bunun üzerine harekete geçen partiler, yeni grup kurmaya ve partileri tek çatı altında toplamaya karar verdi.

ÜÇ PARTİ BİRLEŞİYOR!

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin yeni bir çatı parti altında birleşeceği iddia edildi. Özellikle Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasının ardından muhalefet partilerinin Meclis'teki temsil güçlerini artırmak için farklı stratejiler geliştirdiği öne sürüldü.

İSİMLERİ DE BELLİ OLDU: DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK PARTİSİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber canlı yayınında aktardığı kulis bilgisine göre üç partinin "Demokrasi İçin Birlik Partisi" adı altında birleşmesi bekleniyor.

Atik, görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığını, partilerin kimliklerini koruyarak yeni bir grup kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuşması şu şekilde: