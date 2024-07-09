Üçüncü kez kurulan SHP'den ilk açıklama: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti

09 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:29

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıllık aranın yeniden kurulmuştu. Yeni kurulan SHP'nin adresi Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak kayda geçmişti. SHP'nin tanımladığı adresin geçici sanal ofis olarak kiralandığı öğrenilirken, partiden ilk açıklama geldi.

SHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Halkımız, Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde Sn. Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP'de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur.

YARINI İŞARET ETTİLER

10.07.2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır. Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun! Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu"

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLMİŞTİ

Öte yandan partinin yeniden kurulmasının ardından tüm gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Sosyal medyada bazı hesaplar; partinin arkasında Kılıçdaroğlu'nun olabileceği öne sürmüştü.