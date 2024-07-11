Üçüncü kez kurulan SHP'nin lideri Burak Çelik oldu

11 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:25

Üçüncü kez yeniden kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), genel başkanlığa film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik'in seçildiğini açıkladı. SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada; partinin resmi olarak 28 Haziran'da yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucunda, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, partinin yıllar sonra yeniden Türk siyaset sahnesinde yer almasının 'bazı kesimleri rahatsız ettiği, günlerdir partiye ve Kurucular Kurulu üyelerine baskı yapıldığı' belirtildi.

GENEL MERKEZ BU AY İÇERİSİNDE AÇILACAK

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; partinin yeni genel merkez binasının bu ay içerisinde hizmete açılacağı, çok sayıda sinema sanatçısının, eski ve güncel belediye başkanının, bürokrat ile aktif görevde bulunan meclis üyesinin partiye katılmak istediği belirtilen açıklamada, 60 ilde teşkilatlanarak eylülde kongre yapılacağı bilgisi verildi.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ BÖLMEK, DESTEKLEMEK YA DA KAYBETTİRMEK GİBİ BİR GAYEMİZ YOKTUR"

Türkiye'nin tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi anlayışla, Atatürkçü ve özgürlükçü olarak milletin huzuruna çıkmaktan gurur duyulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir siyasi partiyi bölmek, desteklemek ya da kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bizler, bu millete yeni bir yol açmak istiyoruz. Kurucu Genel Başkanımız merhum Erdal İnönü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurduğumuz 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzun ortak desteği ve kurucular kurulumuzun imzası ile partimizin genel başkanlığına, uzun yıllar belediye başkanlarının ve milletvekillerinin danışmanlık ve reklam çalışmalarını yürüten, genç, dinamik, Erdal İnönü'nün mirası olan sosyal demokrasiyi yeniden genç kuşaklara ve milletimize aktaracak kişi, film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik seçilmiştir"