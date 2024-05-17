Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TGRT Haber'de konuşuyor

17 May 2024 21:09 - Güncelleme : 17 May 2024 21:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'de 'Fatih Atik'le Gündem Özel' programına konuk oldu.

Kalkınma yolu kime ne kazandıracak? Projeyi hangi ülkeler destekliyor?

Zengezur Koridoru hayata geçirilecek mi? Bu projeyle dünya ticaretinde dengeler nasıl değişecek?

Türkiye ulaşımda hangi yeni adımları atacak? Hava, deniz ve kara taşımacılığında Türkiye ne durumda?

5G'ye geçiş ne zaman olacak?

Türksat 6A uydusu Türkiye'ye ne kazandıracak?

Bakan Uraloğlu merak edilen soruları TGRT Haber'de cevaplıyor. İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...

TÜRKSAT 6A UYDUSU NE AŞAMADA?

"Bizim şu anda 5 haberleşme uydumuz var. Ayrıca gözlem uyduları var. Öncelikle uyduya ihtiyacımız var. Uzaydaki uyduların ömrü 15 yıldır, hem onların yenilenmesi hem de yeni kapsama alanlarının elde edilmesine yönelik uydu ihtiyacımız vardı. Şimdiye kadar olanları dünyadaki uydu üreticilerine ürettirdik ve uzaya gönderdik. Uyduyu askeri ve sivil haberleşme için kullanıyoruz. Kendimizi daha güvende hissetmemiz lazım. Onun için milli ve yerli olması bizim için kıymetliydi. 2005 yılında başladı süreç ama 2014 yılında imzalar atıldı.

UZAYA GÖNDERİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Türksat'ın mühendislerini eğitimlere göndermiştik, eleman yetiştirmiştik. Onlarla beraber yerli ve milli uydumuzu ürettik, bitti. Artık paketlenme aşamasında. Bu ayın sonunda ABD'ye yolculuğa çıkacak. 8-14 Temmuz gibi de inşallah uzaya göndereceğiz.

Beyni, yazılımı yerli. En kıymetlisi de bu. Yerlilik oranı kabaca yüzde 85 diyebiliriz. Bu bile çok önemli. Yazılımını ve ana iskeletini üretiyorsunuz yeterli olmuştur."