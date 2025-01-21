Ülkü Ocakları'ndan Ümit Özdağ için sert sözler! 'Çakalın akıbeti...’

21 Ocak 2025 08:38 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:59

MHP'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sonrası gündeme oturacak bir çıkış geldi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Çakalın akıbeti parçalanmaktır!” diyerek çok sert sözler kullandı..

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a hakaret ettiği suçlamasıyla Ankara​'da gözaltına alınması sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi. Ülkü Ocakları​ Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Özdağ’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakarete varan çok sert ifadeler kullandı.

"İSTİHBARAT FOSİLİDİR"

"Ümit Özdağ'ın, iftiralarıyla Türk milletine, Ülkücü Hareket’e ve Ülkü Ocaklarına saldıran fitne tüccarı" olduğunu ifade eden Yıldırım, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi, bu şahıs tam anlamıyla bir istihbarat fosilidir. Türk milliyetçiliğine zarar vermek için sahneye çıkan bu şahsiyet yoksunu, kirli çıkarları uğruna fitne yaymaktadır. Ancak Ülkücü Hareket, Ümit Özdağ gibi şahsiyet yoksunlarına asla geçit vermez. Hastalıklı yalanlarının hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

"AHLAKSIZ, MÜFTERİ, ZAVALLI!.."

Yıldırım, Özdağ'ın gençlik kolları başkanının hesabından yaptığı açıklamalara değinerek yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi "Ümit Özdağ, Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir. Ümit Özdağ gibi ahlaksızlar, Türk milletine ihanet edenlerin tarih boyunca yaşadığı hüsranı yaşayacaktır. Milletimiz seni yalnızca ahlaksızlıklar içinde çırpınan bir müfteri olarak hatırlayacaktır. Türk milliyetçileri, liderine sadık ve güçlü iradeye sahip neferlerle bu kutlu mücadeleyi sürdürüyor. Sen ise tarihin çöplüğünde rezil olmuş bir zavallı olarak anılacaksın. Unutma, kurdun yuvasına giren çakalın akıbeti parçalanmaktır!”