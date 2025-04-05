'Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, daha sonrasında ise halkı kin ve nefrete teşvik suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandığı iddia edildi. Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu'nun iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Ocak ayında partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandığını öne sürdü.

ZAFER PARTİ'Lİ SARIKAYA: İDDİANAME HAZIR

Silivri'de Özdağ'a destek vermek için kurulan çadırda konuşan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, "Biraz önce sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ ile görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. İddianame şu anda onay aşamasında. İddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci gerçekten çok bekledik. 75 gündür sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce de hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA CEVAP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı.