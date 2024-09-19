Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlama! 'İnanılır gibi değil' dedi fotoğrafları paylaştı

19 Eylül 2024 00:17 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 00:20

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Genel Seçimlerinde ikinci turda Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı görüşmeyi anlattı. Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Özdağ'dan cevap ise gecikmedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak kuran ve bu ittifak kapsamında Özdağ ile bir protokol​ imzalayan Kılıçdaroğlu, bir buçuk yıl geçtikten sonra, imzalanan protokole ilişkin farklı bir açıklama yaptı.

TV100 canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı​ sözü vermediğini öne sürerek, daha önceki anlaşmayı böylelikle reddetti.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YALANLAMA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ümit Özdağ, protokol metninin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil" notunu düşen Özdağ, İçişleri Bakanlığı dahil toplamda 3 bakanlık sözünü aldığı görüldü.