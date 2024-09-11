Ümit Özdağ'dan 'Meral Akşener' iddiası: Cumhur İttifakı'na geçti

11 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:29

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in 2023 seçimlerinde 6'lı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sabote ettiğini söyledi. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırmama işlevini yerine getirdiğini iddia eden Özdağ, "Meral Hanım Cumhur İttifakı'nın yanına geçti" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14-28 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasını değerlendiren Ümit Özdağ, Akşener'in 6'lı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmaması için çalıştığını savundu.

Gerçek Gündem'e konuşan Ümit Özdağ, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettirmek için bir proje olduğu iddialarını cevapladı. 6'lı masanın bir parçası olmadıklarını, bu yüzden içerideki sistemin nasıl çalıştığını bilmediğini söyleyen Özdağ, "Ben Meral Hanım masadan kalkmadan aylar önce 'Meral Akşener masadan kalkacak' dedim. Kalktı mı? Kalktı. Buna çalışılmış tahmin diyelim isterseniz. Ne demek istediğimi anladınız. Çalışılmış tahmin" ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ"

Haziran 2024'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in bu ziyaretinin Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığının kanıtı olduğunu savunan Özdağ, "Masadan kalktı, sonra masaya geri oturdu. 'Seçimleri AK Parti kazanırsa Meral Hanım Cumhur İttifakı'nın yanına geçecek' dedim. Bence geçti zaten" dedi.

Meral Akşener'in 6'lı Masa'daki işlevini yerine getirdiğini, bu işlevin 6'lı masanın kazanması olmadığını kaydeden Ümit Özdağ, "Eğer öyle olsa Kemal Bey'i karşısına oturtur, 'Sizinle kazanamıyoruz' der, dışarıda ise 'Kemal Bey kazanır' derdi. Ama Meral Hanım benim adayım seçilemez duygusunu verdi sürekli. Madem Kemal Bey aday, sabote etmeyin. Akşener sabote etti, neden ettiğine de kamuoyu karar verecek" diye konuştu.

MERAL AKŞENER'İN AÇTIĞI DAVA

Meral Akşener'in kendisine açtığı davaya ilişkin de konuşan Özdağ, "Sayın Akşener, siyasi meselelerin dava yoluyla çözülmeyeceğini bilir. Bence yapmak istediği şey başka bir şey ve spekülasyon oluşturmak istiyor. Onu da dava dosyalarında yazılacak şeylerle spekülasyon aracı haline getirmek istiyor. Yani bu onun tercih ettiği yol olabilir. Fakat ben bir ciddiyet görmüyorum bu işte" şeklinde görüş belirtti.