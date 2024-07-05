Üsküdar Belediyesi'ndeki gayrimenkul satışlarına Hilmi Türkmen'den tepki! 

05 Temmuz 2024 00:08 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 00:18

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin

CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin

Geçtiğimiz dönemde AK Parti'nin yönetiminde olan Üsküdar Belediyesi'nde gayrimenkul krizi yaşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, belediyeye ait bazı gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını iddia etti. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin listesini de yayımlayan Türkmen mesajında, "Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor." dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN SAVUNMA GELDİ

Türkmen'in 'yeni yönetim belediyenin gayrimenkullerini satıyor' iddiasını yalanladı. Konutların satış yapılmak üzere alındığı ifade edilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır.

Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir.

Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır.

Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur. 2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır.

Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız."

TÜRKMEN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ACELEYLE SATIŞ YAPIYORLAR

Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında yeni Üsküdar yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Türkmen, toplu satışların amacını sorgularken, CHP yönetiminin hazırlıksız yakalandığını ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağını iddia etti.

Türkmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Toplu satışların amacı ne? Hiçbir projeleri yok, hazırlıksız yakalandılar. CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Türkiye'de en çok yatırım yapan biziz ama hiç borcumuz yok. Orada 2 milyarlık kaynak var. Aceleyle satıyorlar. Kasada paranız var niye acele ediyorsunuz?

"GERÇEKLERİ MİLLETİMİZE ANLATACAĞIZ"

Biz güzel bir dil ile, yalan yanlış bilgi vermeden, abartmadan gerçekleri milletimize anlatacağız. Tazminat ödememek için 2024'te işe girenleri attılar. Biz Üsküdar Belediyesi olarak çok güzel işler yaptık. Yeşil alanları arttırdık, çocuk köyleri, okullar, yurtlar yaptık. Bunları sadece devletten gelen bütçe ile yapmak mümkün değil.

Üsküdar Belediyesi'nin 2024 bütçesi 5 milyardı. Bunu siz gelir-gider dengesini tutturarak yapmanız gerekiyor. Gelir ve gider biz de her zaman eşittir. Hatta bazen gelirimiz daha fazla olmuştur."