Üsküdar Belediyesi'nden dev arsa ve konut satışları! Eski Belediye başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti

04 Temmuz 2024 14:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:16

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Milli Emlak ile tapu sahibi olmayan kalmayacak! 5 bin TL'ye 3 ilde sudan ucuz arsa ve arazi satışları başladı

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’da gayrımenkul ve taşınmaz satışlarına ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi’ni yöneten CHP’ye tepki göstererek ‘çok ciddi’ satışların yapıldığını belirtti. Hilmi Türkmen şu ifadeleri kullandı:

Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim.

SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE!

Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var.

5 yılda yapılmayan satışların tek seferde yapılmasına tepki gösteren Türkmen, en ufak taşınmaz satışına karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurguladı.

''Çok çok ciddi bir satış söz konusu'' diyerek CHP’ye yakın medyaya sitem eden Türkmen, ''Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor.'' dedi.

5 YILDA YAPILMADI TEK SEFERDE YAPILDI

Türkmen şöyle devam etti:

O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik. Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı?

Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz.