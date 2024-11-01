Vatan Partisi'nden "DEM Parti kapatılsın" başvurusu: PKK'nın elidir, koludur!

01 Kasım 2024 18:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:24

Vatan Partisi'nden "DEM Parti kapatılsın" başvurusu geldi. Partili yetkililer, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, burada basın açıklaması yaptı...

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Vatan Partisi​, DEM Parti​'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk​'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağında" olduğunu savunan Bursalı, "DEM Parti PKK'dır, Türkiye'de bölücü faaliyetin odağındadır. DEM Parti'nin bütün liderliği bölücü faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti PKK'nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak aracıdır. DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur Türkiye'miz açısından." ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı, DEM Parti'nin TBMM'de bulunmasını ve Hazine yardımı almasını da reddettiklerini dile getirerek, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.