Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı! 'Doğru yoldayız'

25 Ekim 2024 20:37 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı BRICS Zirvesi'nden fotoğraf paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Maduro, Erdoğan'ın da olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" notunu düştü.

Putin ile görüşme sonrası S-400 ve Çelik Kubbe sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap!

Putin ile görüşme sonrası S-400 ve Çelik Kubbe sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro​, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ da katıldığı Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan​'da gerçekleştirilen BRICS Zirvesi marjından görüntüler paylaştı.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Maduro, Erdoğan ile samimi görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Diplomasi ve iş birliği! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak refah için geleceğe yönelik stratejik konularda ilerleme sağlamak üzere toplantı. Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" notunu düştü.

MADURO İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro BRICS Zirvesi öncesinde bir araya gelmişlerdi. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında ikili görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.