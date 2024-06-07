WhatsApp yapay zekaya geçiyor: Kullanıcılar için çok şey değişecek

07 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:33

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg yeni araçları etkinlik sırasında sergilenen bir video ile duyurdu. Bu duyuru, gizlilik noktasını yoğun bir şekilde öne çıkaran ve Meta'nın Facebook ve Instagram gibi diğer uygulamalarını destekleyen hedefli reklam araçlarından uzun süredir kaçınan şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan WhatsApp için bir değişime işaret ediyor.

Sosyal medya devi, şirketlerin müşteri hizmetleri sohbetleri yapmak ve telefon numaralarını şirketlerle paylaşan kişilere pazarlama materyalleri göndermek için kullanabilecekleri "ticari mesajlaşma" araçları da dahil olmak üzere birkaç yıldır uygulamada ticaret ve ödeme özellikleri sunuyor.

EN DOĞRU MÜŞTERİLERE HIZLI ERİŞİM

Yeni yapay zeka araçları, Facebook ve Instagram'daki davranışları kullanarak, müşterilerin hesaplar arasında aynı telefon numarasını kullanması koşuluyla, mesajları en çok kabul etme olasılığı olan müşterilere hedefleyecek.

WhatsApp'ın stratejik pazarlardan sorumlu başkanı Guilherme Horn Reuters'e verdiği demeçte, bu yapay zeka araçlarının işletmelere, etkileşime geçme olasılığı en yüksek kullanıcılara reklam dağıtımını optimize etme imkanı vereceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

WHATSAPP GELİR MODELİ ARAYIŞINDA

Meta, günlük kullanıcı sayısı bakımından en büyük uygulaması olan WhatsApp'tan para kazanmak için çabalarını artırıyor. Hizmetin popülerliğine ve 2014'teki 22 milyar dolarlık satın alma fiyat etiketine rağmen, bugüne kadar Meta'nın toplam gelirine 'sınırlı' katkıda bulundu.

Konferansta Meta ayrıca, Zuckerberg'in işletmeleri iletişimlerini otomatik araçlara devretmeye ikna etme hedefinin erken bir testi olarak, işle ilgili soruları doğrudan sohbet yoluyla yanıtlayacak yeni bir yapay zekalı sohbet robotunu da tanıttı.