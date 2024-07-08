Winner ceket yine gündem oldu! Özgür Özel'in ardından Ekrem İmamoğlu da giydi

08 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ekoseli ceketinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun da aynı ceketi giymesi sosyal medyada gündem oldu. Özel'in ve İmamoğlu'nun ekose ceketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Winner' ceketine benzetildi.

"BİR KEZ DE BİZ GİYELİM NE OLACAK YANİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'la özdeşleşen ekose ceketi neden giydiğine ilişkin konuşan Özel, "3 gün boyunca CHP Genel Başkanı’nın ceketinin konuşulması dikkat çekici" derken "Bir kez de biz giyelim ne olacak yani" dedi.

WİNNER CEKET NEDİR?

Özellikle önemli seçimler ve büyük zaferler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla tercih edilen kareli ceket, winner ceket olarak anılmaya başlanmıştı. Türkçe'de kazandıran ceket olarak anılan ceket Erdoğan ile ünlü olmuştu.

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi. Erdoğan'ın, seçim çalışmalarında genellikle mavi ceket tercih ettiği ve bu ceketin "seçim kazandıran ceket" olarak tanındığı biliniyor.