Yangınla mücadele eden Bulgaristan'a Türkiye'den yardım eli! Rumen Radev'in teşekkürüne Erdoğan'dan cevap geldi 

21 Temmuz 2024 19:50 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:10

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin sınırında bulunan Svilengrad'de çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımladı. Teşekkür mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, X hesabından yaptığı dün yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

"İNSANİ BİR SORUMLULUKTUR"

Sosyal medya hesabından Radev'in paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." dedi.

Bulgaristan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." notunu ekledi.

BULGARİSTAN'DA YANGIN

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da alevler yükselmişti. Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den destek gitmiş 32 kişilik ekip yangınla mücadeleye destek vermişti.