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 | Banu İriç

Yarkadaş’tan çarpıcı İmamoğlu iddiası! Kayyum atanmasına karşı 19 Mayıs planı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyaset kulislerini çalkalayan yeni iddialar gündeme geldi. TGRT Haber Taksim Meydanı'nda konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul’a kayyum atanabileceği ve İmamoğlu’nun bu süreci engellemek için belediye başkanlığından istifa edebileceğini öne sürdü. İşte İmamoğlu'nun çıkış yapacağı öne sürülen tarih....

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 00:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı süreci devam ederken bir yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçim turlarına başladı. İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin İstanbul Üniversitesi tarafından da kabul edildiği bilgisi kulislere yansıdı. Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılabileceği yönünde değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

Yarkadaş, İmamoğlu’na yakın kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, "Diplomasının iptal edilmesi kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması masada. Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresi, kayyum hamlesini boşa çıkarmak için görevden çekilme ihtimalini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"19 MAYIS'TA İMAMOĞLU BAŞKANLIĞI BIRAKABİLİR"

Siyasi kulislerde Yarkadaş'ın iddiasına göre İmamoğlu’nun 19 Mayıs 2025’te 'büyük bir çıkış' yaparak belediye başkanlığından ayrılabileceği ve böylece iktidarın kayyum planını boşa düşürebileceği konuşuluyor.

"Tarihsel bir karar alabilir" değerlendirmesi yapan Yarkadaş, İmamoğlu'nun siyaset sahnesinde yeni bir hamle hazırlığında olabileceğine işaret etti.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ"

Öte yandan gazeteci Nuray Başaran ise Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişle ilgili usulsüzlük tespit edildiğini iddia etti. Başaran, "İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazıyı yazdı. YÖK’ten gelen görüş doğrultusunda yatay geçişin usulsüz olduğu tespit edildi" dedi.

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