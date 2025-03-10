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 | Suat Vilgen

Yatay geçiş formunda dikkat çeken çelişki! İmamoğlu 'maddi durumum iyi değil' demiş

Ekrem İmamoğlu hakkında usulsüz diploma soruşturması sürürken 1990 yılında doldurduğu yatay geçiş başvuru formu ortaya çıktı! O dönemde Kıbrıs'ta okuyan İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği başvuruda dikkat çeken çelişkiler yer aldı.

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Yatay geçiş formunda dikkat çeken çelişki! İmamoğlu 'maddi durumum iyi değil' demiş
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun 1994 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümüne usulsüz geçiş yaptığı, dolayısıyla diplomasının geçersiz sayılması gerektiği iddia ediliyordu. Tartışmalar sürerken bu kez de İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nde okurken İstanbul Üniversitesi'ne yolladığı yatay geçiş başvuru formu ortaya çıktı!

REFERANSI NİKAH ŞAHİDİ DE OLMUŞ

Formda İmamoğlu'nun diploma tartışmalarına ilişkin daha önceki söylemleri ile çelişen bilgiler yer aldı. Ayrıca İmamoğlu'nun başvuru nedeni kısmında belirttiği ekonomik durum ibaresi de dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in orta çıkardığı belgede İmamoğlu’nun 1990’da kendi el yazısıyla doldurduğu başvuru formuna göre usulsüz yatay geçişinde dönemin ANAP’lı TBMM Başkanı Necmettin Karaduman olduğu görüldü. İmamoğlu'nun savcılık ifadesinde “TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” dediği Karaduman ile yakın ilişki içinde olduğu, Karaduman'ın aynı zamanda İmamoğlu'nun nikah şahidi olduğu da belirtildi.

Eski TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman 2017 yılında geçirdiği kalp hastalığı sonucu 90 yaşındakyen vefa etti.

GEÇİŞ NEDENİ FAKİRLİK!

Başvuru belgesinde dikkat çeken bir başka nokta da İmamoğlu'nun formda yer alan "Yatay Geçiş Nedeni" kısmına verdiği yanıt oldu. Oldukça varlıklı bir aileden gelme olan İmamoğlu'nun yatay geçiş nedeni kısmına, "Ekonomik durumum iyi olmadığından" şeklinde cevap verdiği görüldü.

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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU İDDİALAR İÇİN NE DEDİ?
Ekrem İmamoğlu hakkında usulsüz diploma temin ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermişti. İmamoğlu savcıya verdiği ifadede, "Gerçeklerin çarpıtıldığı, belgelerin gizlendiği, kanın ve yönetmeliklerin görmezden gelindiği, hatta bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esasa alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Oysa bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır” demişit.
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#ibb başkanı
#sahte diploma
#Politika
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