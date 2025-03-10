Yatay geçiş formunda dikkat çeken çelişki! İmamoğlu 'maddi durumum iyi değil' demiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun 1994 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümüne usulsüz geçiş yaptığı, dolayısıyla diplomasının geçersiz sayılması gerektiği iddia ediliyordu. Tartışmalar sürerken bu kez de İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nde okurken İstanbul Üniversitesi'ne yolladığı yatay geçiş başvuru formu ortaya çıktı!

REFERANSI NİKAH ŞAHİDİ DE OLMUŞ

Formda İmamoğlu'nun diploma tartışmalarına ilişkin daha önceki söylemleri ile çelişen bilgiler yer aldı. Ayrıca İmamoğlu'nun başvuru nedeni kısmında belirttiği ekonomik durum ibaresi de dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in orta çıkardığı belgede İmamoğlu’nun 1990’da kendi el yazısıyla doldurduğu başvuru formuna göre usulsüz yatay geçişinde dönemin ANAP’lı TBMM Başkanı Necmettin Karaduman olduğu görüldü. İmamoğlu'nun savcılık ifadesinde “TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” dediği Karaduman ile yakın ilişki içinde olduğu, Karaduman'ın aynı zamanda İmamoğlu'nun nikah şahidi olduğu da belirtildi.

Eski TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman 2017 yılında geçirdiği kalp hastalığı sonucu 90 yaşındakyen vefa etti.

GEÇİŞ NEDENİ FAKİRLİK!

Başvuru belgesinde dikkat çeken bir başka nokta da İmamoğlu'nun formda yer alan "Yatay Geçiş Nedeni" kısmına verdiği yanıt oldu. Oldukça varlıklı bir aileden gelme olan İmamoğlu'nun yatay geçiş nedeni kısmına, "Ekonomik durumum iyi olmadığından" şeklinde cevap verdiği görüldü.

