Yavuz Ağıralioğlu partisinin ismini belirledi! Sıra dışı bir sembolü var
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sosyal medya
27 Ekim 2024 09:01 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:38
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı belli oldu. Ağıralioğlu'nun partiye Anahtar Parti ismini vereceği öğrenilirken parti ambleminin ise anahtar olacağı ifade edildi.
İYİ Parti'den 5 Mart 2023'te aydığı kararla istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, bir süredir kurma aşamasında olduğu partisinin ismini belirledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına göre Ağıralioğlu'nın kuracağı siyasi partinin ismi "Anahtar Parti" (A Parti) olacak. Partinin ambleminin de ismi gibi anahtar olması bekleniyor.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?
- 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun’da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndan mezun oldu.
- 1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.
- Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı oldu ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve geldi.
- Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılan Ağıralioğlu, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçildi, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.
- 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yaptı.
- 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etti.
- Bilge Ağıralioğlu ile evli olan ünlü politikacının Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuğu var.
Kaynak: Sosyal medya