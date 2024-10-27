Yavuz Ağıralioğlu partisinin ismini belirledi! Sıra dışı bir sembolü var

27 Ekim 2024 09:01 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:38

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı belli oldu. Ağıralioğlu'nun partiye Anahtar Parti ismini vereceği öğrenilirken parti ambleminin ise anahtar olacağı ifade edildi.

İYİ Parti​'den 5 Mart 2023'te aydığı kararla istifa eden Yavuz Ağıralioğlu​, bir süredir kurma aşamasında olduğu partisinin ismini belirledi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına göre Ağıralioğlu'nın kuracağı siyasi partinin ismi "Anahtar Parti" (A Parti) olacak. Partinin ambleminin de ismi gibi anahtar olması bekleniyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun’da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndan mezun oldu.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı oldu ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve geldi.