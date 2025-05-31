Yeni infaz düzenlemesi yolda: Kimler artık kolay tahliye olamayacak?

Yargılamalar ve cezalarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren 10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nun gündeminde. Ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler öngören teklif, suçlulara yönelik yeni düzenlemelerin yanı sıra kadın ve çocuklara özel uygulamaları da içeriyor. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 10. Yargı Paketi’ni görüşmek üzere bir araya geldi.

"ETKİN CEZA YENİDEN SUÇ İŞLENMESİNİ ÖNLER"

Etkin ve adil bir ceza sisteminin, toplumun hukuka olan güvenini pekiştirdiğini ifade eden TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu sayede bireylerin adalet önünde eşit ve güvenli bir zeminde olduklarını hissettiklerini belirtti. Ceza adaletinin, devletin yalnızca kudretini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini de göstermesi gerektiğini söyleyen Yüksel, “Etkin bir ceza infaz sistemi, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra, hükümlülerin yeniden suç işlemesini önler, rehabilitasyon süreçlerini destekler ve topluma kazandırılmalarını sağlar. Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti layıkıyla hayata geçirmektir” dedi.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise teklifin, toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Kırcalı, teklifle birlikte cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın islah edici amacının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

BİR YILDAN AZ CEZA ALANLAR DA YATACAK

Kırcalı, yapılması öngörülen düzenlemeler kapsamında, bir yıl ve daha az süreli hapis cezası alan hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürenin en az onda biri kadar süreyle mutlaka kurumda kalmalarının öngörüldüğünü ifade etti. Ancak bu düzenlemenin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar için geçerli olmayacağını belirtti.

İKİNCİ KEZ SUÇ İŞLEYENLERİN KOŞULLU SALIVERİLME HÜKÜMLERİ DÜZENLENİYOR

Teklifte ayrıca ikinci kez suç işleyen mükerrer hükümlülerin koşullu salıvermeden yararlanabilmelerine olanak tanıyan düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, süreli hapis cezası alan mükerrer hükümlüler, cezanın dörtte üçlük bölümünü iyi halle tamamlamaları durumunda koşullu salıvermeden faydalanabilecek.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Kadınlar ve çocuklara yönelik özel infaz usullerinin kapsamının da genişletildiğini belirten Kırcalı, bu usullerden yararlanan hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması ve cezanın bu şekilde infazına olanak tanınmasının da teklifin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.