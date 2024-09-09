Yeniden Refah parti lideri Fatih Erbakan'dan Narin çıkışı: İdam cezası geri getirilmelidir!

09 Eylül 2024 19:44 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 19:44

Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, Narin olayının ardından yaptığı açıklamada idam cezası istedi. Erbakan, "İdam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölü bulunmasına ilişkin, idam cezasına dikkat çekti.

Erbakan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve babası merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ruhuna düzenlenen hayır yemeğine katılmak üzere Aydın'a gitti. Aydın ziyaretine Efeler'den başlayan Erbakan, ziyaret sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İDAM GERİ GETİRİLMELİ”

21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni daha önce aramaların yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için Türk milletine başsağlığı dileyen Erbakan, "Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması gerekiyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Neredeyse her ay ya da birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulup, tartışılmalıdır. Gerekirse Meclisteki partilerin de desteği ile bu gibi olaylar için idam cezasının geri getirilmesi sağlanmalıdır. Biz bu konuyu daha önce de ifade etmiştik ve caydırıcılık bakımından bundan başka çare olmayacak gibi görünüyor" dedi.

"MİLLİ GÖRÜŞ BİR ÇINARDIR"

Partiden istifa eden belediye başkanları hakkında da konuşan Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi Milli Görüş bir çınardır. Dallarının budanması çınarın daha da gürleşmesine ve güçlenmesine yol açar. Biz yolumuza daha da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 10-15 kişinin bir yere gitmesi veya gelmesi bir şeyi değiştirmez. Biz günde ortalama olarak bin tane resmi üye kaydediyoruz. Bu da ayda 30 bin ve yılda da 360 bin yapar. 10-15 kişi gitmiş ama günde bin kişi geliyor. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Üye sayımız 560 bine ulaştı. Bu ay, ekim ayına kadar inşallah 600 bin hedefine ulaşma hedefini teşkilatlarımıza verdik. İnşallah yeni yılın ilk aylarının başında da 1 milyon hedefine ulaşmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ADAYIMIZ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE GİRECEĞİZ"

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de kendi adayları ile girmek istediklerini belirterek şunları aktardı:

"Belediye meclis üyeliğinde Türkiye genelinde yüzde 7 oy oranına ulaştık. Bunun daha da yukarıya çıktığını düşünüyoruz ve inşallah 1 milyon üye hedefine ulaştığımızda bu yüzde 10'un da üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla bizim herhangi bir baraj problemimiz yok. Baraj problemimiz olmadığı gibi tam tersine iktidara yürüme azmi ve iradesi ile yola çıkmış bulunuyoruz. Bu bakımdan müstakil olarak cumhurbaşkanı adayımız, kendi listelerimiz ile kendi başımıza seçimlere girmeyi düşünüyoruz."