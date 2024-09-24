Yeniden Refah Partisi erken seçim için tarih verdi! 

24 Eylül 2024 22:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 22:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde gerçekleştirilen (MYK) toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi ve erken seçim çağrısında bulundu. Kılıç erken seçim için tarih verdi. Kılıç aynı zamanda partilerin birleşmesiyle ilgili soruya da cevap verdi.

Muhalefetin erken seçim​ çağrısına bir yenisi daha eklendi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, erken seçim çağrısında bulundu.

Kılıç ülkenin yüksek enflasyon​, faiz oranları​, artan kredi kartı borçları, ödenemeyen çekler ve senetler gibi ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu iddia etti. Ekonomideki sorunların üretimin durma noktasına gelmesi ve işsizlik oranlarının tarihi rekor seviyelere ulaştığını öne süren Kılıç, Türkiye​ ekonomisinin bu şartlar altında sürdürülebilir olmadığını belirtti.

YRP ERKEN SEÇİM İSTEDİ!

Ekonomi​ yönetimini eleştiren Kılıç, "Sayın Mehmet Şimşek kendilerine açılan krediyi değerlendirememiş, gidişatı değiştirememiş, borç faiz sarmalından Türkiye'yi çıkaramamış, ülke için yurt dışına güven verecek dönüşümleri, hukuk desteğini alamamış, sağlayamamıştır. Bu nedenle Türkiye'nin gündemine erken seçim kaçınılmaz bir şekilde girmiştir" dedi.

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ!

Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin bir an önce erken seçim sürecine girmesi gerektiğini belirterek, " Yeni Refah Partisi olarak önümüzdeki yılın son baharında veya takip eden ilkbaharında ülkemizin ortak bir mutabakatla erken seçim zeminine taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda 23 Kasım 2025 veya 17 Mayıs 2026 tarihlerinin yapılacak bir erken seçim için doğru zamanlama olacağı kanaatimizi toplumumuzla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

PARTİLER BİRLEŞECEK Mİ?

Kılıç, DEVA ve GELECEK partileri ile birleşme konusuna açıklık getirdi. Kılıç, TBMM'ye işaret ederek "Kapımız açık" dedi. Kılıç, "Deva Partisi'yle Gelecek Partisi'nin birleşme meselesi bambaşka bir mesele. Gelecek Partisi DEVA'yla birleşiyor ve bir ortak isim altında yola devam etme kararının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin bu anlamda bir birleşmeye, olumlu bakmadığını, bakmayacağını zaten değişik zamanlarda ifade ettik. Yeniden Refah Partisi, ismiyle müsemma adıyla yaşayacak bir siyasi partidir." dedi.