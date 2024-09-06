Yeniden Refah Partisi'nde bir deprem daha: Ali Aydemir meclis üyeleriyle birlikte istifa etti

06 Eylül 2024 17:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:56

Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha görevini bıraktı. Sivas Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir partideki görevlerinden istifa etti.

Sivas’ın Yıldız Beldesi için Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak belediye başkanı seçilen Ali Aydemir görevini bıraktı. Aydemir belediye meclisi üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Aydemir sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinin ardından, Eyyübiye Meclis üyesi Mehmet Alak ile dört Viranşehir Belediye Meclis üyesi de istifa etmişti.