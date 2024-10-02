Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Batman'da 2 belediye başkanı istifa etti

02 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:30

Yeniden Refah Partisi'nin Batman teşkilatında peş peşe ayrılıklar yaşandı. 2 belediye başkanı görevden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa eden isimler yol haritasını da açıkladı.

Fatih Erbakan'dan ittifaka açık kapı: 'AK Parti ile bir daha asla' deyip 5 partiyi işaret etti

Fatih Erbakan'dan ittifaka açık kapı: 'AK Parti ile bir daha asla' deyip 5 partiyi işaret etti

Fatih Erbakan​ liderliğinde 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısıyla büyük sürpriz yapan Yeniden Refah Partisi​'nde deprem yaşanıyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasından sonra Batman'da da 2 belediye başkanı partiden istifa ettiklerini açıkladı.

ORTAK AÇIKLAMAYLA İSTİFA ETTİLER

Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, ortak açıklama yaparak Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. İstifa kararının gerekçesini açıklayan 2 başkan, Batman halkının taleplerini ön planda tuttuklarını ve vatandaşlarla istişare ederek böyle bir karar adlıklarını belirtti.

(İmadeddin Ekmiş, Alpaslan Karabulut)

YOLLARINA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEKLER

Alpaslan Karabulut ve İmadeddin Ekmiş, yoluna bağımsız belediye başkanları olarak devam edeceklerini de söyledi.

YRP'DEN TEPKİ GELDİ

2 belediye başkanının istifa kararına Yeniden Refah Partisi'nden tepki geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan YRP Batman İş Başkanı Ziyaülhak Yamaç, istifa kararının seçmenlere karşı haksızlık olduğunu ve bu durumu vicdanlara bıraktıklarını dile getirdi.