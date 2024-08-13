Yeniden Refah Partisi’nde şok! Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar istifa etti

13 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:37

Yeniden Refah Partisi’nde istifa şoku yaşandı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akpunar paylaşımında "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." dedi.