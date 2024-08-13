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Yeniden Refah Partisi’nde şok! Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar istifa etti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:37
Yeniden Refah Partisi’nde şok! Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar istifa etti

31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi’nde istifa şoku yaşandı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi’nde şok! Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar istifa etti - 1. Resim

Akpunar paylaşımında "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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