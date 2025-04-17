Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor! 3 ilçe başkanı ile yöneticiler istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir teşkilatında istifa depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanı Bülent Er'in açıkladığı istifalarından ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ile parti üyeleri istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. YRP İl Başkanı Bülent Er önceki gün il başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte toplam 75 kişi istifa ettiklerini belirtmişti. Er'in istifasının ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ve aralarında yöneticilerinde olduğu çok sayıda kişi istifa etti.

TOPLAM 113 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur ilçesinde 17, Kaman ilçesinde 14, Boztepe ilçesinde ise 7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu.

Partide yaşanan istifalarla ilgili resmi açıklama yapılmazken eski il başkanı Bülent Er, istifaları sosyal medyadapaylaştı. İl merkeziyle birlikte toplamda partiden 113 kişi istifa etmiş oldu.