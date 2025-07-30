Yeniden Refah Partisi'nden 61 isim AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir Kepsut teşkilatında AK Parti'ye büyük çaplı geçiş yaşandı. İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri ve toplamda 61 partili AK Parti'ye katıldı. AK Parti saflarına katılan yeni isimlere rozetleri Kepsut'taki törenle takdim edildi.

"TERCİHLER GURUR VESİLESİ"



AK Parti'ye katılım töreninde konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, gelişmenin sadece bir siyasi geçiş değil, bir vizyon ve dava ortaklığının sonucu olduğunu vurguladı. Aydemir, "Bugün Kepsut'ta çok anlamlı bir ana şahitlik ettik. Yeniden Refah Partisi Kepsut İlçe Başkanı Sayın Hüseyin Çetinkaya başta olmak üzere; Kadın Kolları Başkanı Sayın Emine Çakın, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hüseyin Yıldız, Meclis Üyemiz Sayın Emre Özen ve beraberlerindeki 61 kıymetli yol arkadaşımız, AK Parti ailemize katıldılar. Bu tercih bizler için bir gurur vesilesidir" dedi.

"SADECE BİR PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Başkan Aydemir, "Bu katılım sadece bir parti değişikliği değil; bir duruşun, bir anlayışın ve hizmet siyasetinin ifadesidir. AK Parti'nin ‘önce millet, önce memleket' düsturuna gönül verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü milletimiz biliyor ki AK Parti; lafla değil icraatla, krizle değil hizmetle, kutuplaştırmayla değil kucaklamayla büyür" diye konuştu.

"BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydemir, Kepsut'taki birlikteliğin diğer ilçelere de örnek olacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri ‘birlik ve beraberlik' dedik. Elhamdülillah, bugün bu birlik Kepsut'ta sağlandı. Şimdi hedefimiz bunu Balıkesir'in 20 ilçesinde de gerçekleştirmek. Zaten biz, Yeniden Refah Partisi'nden gelen arkadaşlarımızla aynı caminin çocuklarıyız. Allah nasip ederse bu kardeşlik iklimini hep birlikte il geneline yayacağız. Birlikte hem Balıkesir için hem ülkemiz için mücadele edeceğiz. İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Özdemir'e ve Kepsut Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cankul'a bu birlikteliğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"BU TARİHİ BİRLİKTELİK KEPSUT'UN GELECEĞİNE UMUT TAŞIYOR"

Katılımın ardından açıklama yapan Başkan Aydemir, bu tarihi birleşmenin sadece Kepsut'un değil, Balıkesir siyasetinin de geleceğine yön verecek bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlamlı birlikteliğin fotoğrafı, Kepsut'un geleceğine dair umudun, inancın ve kararlılığın en güçlü göstergesidir. Yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor; katılımlarının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu dava, milletiyle yürüyenlerin, inançla yola çıkanların davasıdır. Allah birliğimizi daim, yolumuzu açık eylesin."

AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri, Kepsut'ta düzenlenen törenle takdim edildi. Törene; AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, önceki dönem milletvekili Ali Osman Sali, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve AK Parti Kepsut İlçe Başkanı İbrahim Özdemir de katıldı.