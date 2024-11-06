Yeniden Refah Partisi'nden erken seçim çağrısı: Koalisyonun sürdürülmesi mümkün değil

06 Kasım 2024 19:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:15

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi anlamda zor bir duruma soktuğunu iddia ederek erken seçim çağrısında bulundu. Kılıç, "Hem bu sistemin hem de koalisyonun devamı artık mümkün görünmüyor. Erken seçim çok yakın. Çözüm, beklenen erken seçimi gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı. Kılıç aynı zamanda asgari ücret için de rakam verdi.

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Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç​ hükümete erken seçim​ çağrısında bulundu. "Artık sistemin ve koalisyon​ yapısının sürdürülebilirliği kalmamıştır" diyen Kılıç, "Erken genel seçim kaçınılmaz bir noktaya gelmiştir. Çözüm, yaklaşan bu erken seçime kapıyı açmaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Kılıç, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın önderliğinde erken seçim ihtimaline karşın organize çalışmaların startını verdiklerini duyurdu.

"KOALİSYONUN SÜRDÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Koalisyonun sürdürülmesinin imkansız olduğunu öne süren Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Sorunların sebebi olan bu sistem, Türkiye​'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum etmiştir. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon dahil tüm sorunların kaynağı olan bu sistemin çözüm üretmesi de mümkün görünmemektedir. Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır."

"AÇAM GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK"

"Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır"