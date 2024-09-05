Yeniden Refah Partisi'nden hükümete çağrı! Erken seçim için tarih açıkladı

05 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:32

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye'nin erken seçime doğru gittiğini söyledi. Bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Suat Kılıç, erken seçim için tarih önerisinde bulundu. Kılıç, partiden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın açıklamalarına da sert sözlerle cevap verdi.

Siyasette erken seçim tartışmaları iyice alevlendi. CHP lider Özgür Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti ve İYİ Parti'den sonra Yeniden Refah Partisi'nden de açıklama geldi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin hazırlık yaptığı seçim tarihini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Son seçimlere 500 bin üye ile girdiklerini belirten Suat Kılıç, bu sayının şu anda 555 bin civarında olduğunu söyledi. Teşkilatlarının yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Kılıç, "Yılbaşına kadar olmazsa, yeni yılın ilk aylarına kadar üye sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM OLABİLİR"

Muhalefet partilerinin erken seçim talebinde bulunmasının doğal olduğunu ifade eden YRP'li Suat Kılıç, "İktidar ülkeyi erken seçimden uzaklaştırmaya çalışacaktır ama Türkiye'de bir erken seçim olabilir. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın da dediği gibi parti teşkilatlarımız seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"BU ŞARTLAR ALTINDA DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'deki ekonomik koşullar üzerinden hükümeti eleştiren Suat Kılıç, "Açlık sınırı 19 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira ve enflasyon 8,5 puan yukarı revize edildi; 2024 yılı sonu beklentisi bu yönde. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez; Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabilir, bu erken seçim kapımızı çalacaktır" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH ÖNERDİ

Partisinin erken seçim için önerdiği tarihi açıklayan Kılıç, "2025 yılı sonu olması halinde, 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir gün olacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenler sandık görevlisi olduğu için böyle bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Asıl olan seçim değil geçimdir" diye konuştu.

YRP'DEN İSTİFA EDEN KASIM GÜLPINAR'A SERT CEVAP

YRP'den istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın açıklamalarına da değinen Suat Kılıç, "Kasım Gülpınar'a kendi açıkladığı rakamla cevap vermek istiyorum. ‘Halkın nabzını tuttum, vatandaşların yüzde 73'ü partini değiştirme dediler’ diyor. Dolayısıyla bu şu demektir, Şanlıurfa halkının yüzde 73'ü Gülpınar'a ‘otur oturduğun yerde, seçildiğin partiden bir yere gitme’ demiş. Hal böyleyken bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Üzerinde baskı olsa da olmasa da hizmet için istediği parayı alsa da alamasa da hiçbiri parti değiştirmenin haklı gerekçesi değil. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisi'ne gelmeksizin gitseydi, gücünü bağımsızdan deneseydi" sözleriyle cevap verdi.

"AYRILMAKTA HAKLI OLSA BAŞKA PARTİ'YE GEÇERDİ"

Gülpınar'ın Şanlıurfa'da kendi salt oyunun Yeniden Refah Partisi'nin oyundan fazla olduğu iddiasını yorumlayan Suat Kılıç, "Kendinde keramet vehmediyor. O zaman gidip kendi aday olsaydı, bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır. Biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye hazırız. Eğer ki Yeniden Partisi'nden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye de geçebilirdi. Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Gülpınar. Buna dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değildir. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerine kapıyı açamamak, bir seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi, bağımsıza geçmesi için haklı bir gerekçe olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.