Yeniden Refah Partisi'nden İmamoğlu'na teşekkür 

20 Haziran 2024 22:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:42

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı vesilesiyle İstanbul Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1 milyon İstanbulluya et götürüleceği yönündeki paylaşımı sosyal medya hesabından RT'leyerek teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerinin ete ulaşmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Altınöz, "31 Mart yerel seçimlerinde 16 milyon İstanbullunun hayrına ve menfaatine olacak işlerde her zaman kendisini ve ekibini takdir edeceğimizi ifade etmiştik. Bu vesileyle başta bu bağışı yapan hemşehrilerimize ve emeği geçen tüm İstanbul Vakfı çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

İMAMOĞLU DUYURMUŞTU: 1 MİLYON AİLEYE KURBAN BAĞIŞI ULACAŞAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk günü hedeflerinin bir milyon İstanbulluya et ulaştırmak olduğunu belirtmiş ve bayramın son günü hedeflerinin gerçekleştiğini duyurmuştu.