Yerlikaya ile Erdoğan'ın görüştüğü iddia edilmişti! Bakanlık'tan açıklama geldi 

15 May 2024 23:54 - Güncelleme : 15 May 2024 23:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdığı iddia edildi.

İki ismin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geleceği öne sürülmüştü. Bakanlık kaynakları tarafından bu iddia yalanlanmıştı.

İKİNCİ İDDİA DA YALANLANDI!

Bazı haber sitelerinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam akşam saatlerinde Beştepe'de görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında bilgi alışverişi yapıldığı iddialar arsında yer aldı.

Ancak bu iddia da bakanlık yetkilileri tarafından kesin bir dille yalanlandı.