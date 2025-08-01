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 | Onur Kaya

YKS tercih süreci başladı: Son gün 13 Ağustos

2025 YKS sonuçlarının ardından sıra tercihlere geldi. Üniversiteli olmaya hazırlanan adaylar için tercih süreci bugün başladı.

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YKS tercih süreci başladı: Son gün 13 Ağustos
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 07:10

Üniversiteli olmanın hayalini kuran öğrenciler için son viraja giriliyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasıyla sıra tercihlere geldi.

YKS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih süreci bugün başladı. Tercih işlemleri 'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

YKS tercih süreci başladı: Son gün 13 Ağustos

2 HAFTA SÜRECEK

Adaylar tercihlerini 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar tamamlayabilecek.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu önceki gün yayımlanmıştı. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS tercih süreci başladı: Son gün 13 Ağustos

KATILIM 2,3 MİLYONU AŞTI

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

ETİKETLER
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#tercih kılavuzu
#2025-yks
#Üniversite Tercihleri
#Yükseköğretim Kurumlar Sınavı
#Politika
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