YKS tercih süreci başladı: Son gün 13 Ağustos

Üniversiteli olmanın hayalini kuran öğrenciler için son viraja giriliyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasıyla sıra tercihlere geldi.

YKS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih süreci bugün başladı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

2 HAFTA SÜRECEK

Adaylar tercihlerini 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar tamamlayabilecek.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu önceki gün yayımlanmıştı. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

KATILIM 2,3 MİLYONU AŞTI

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.