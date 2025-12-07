'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle 7'nci kez hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle dün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in tedavi altına alındığı öğrenildi.
Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği ve akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını kaydetmişti.