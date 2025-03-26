Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı! Sözleri infiale neden olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika haberine göre Canikligil tutuklandı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Canikligil hakkında, YouTube üzerinden yaptığı bir yayında belirli bir kesimi 'alt sınıf' olarak nitelendirerek 'Order 66' (toplu katliam) çağrısında bulunması ve X hesabından yaptığı, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.