YRP lideri Erbakan iddialara cevap verdi: Mehmet Kasım Gülpınar partimizin üyesi

15 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 18:21

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi genel merkezinde gerçekleşen ziyarette; heyetler arasında görüşmeler de yapıldı.

Görüşme sonrası Erbakan ve Davutoğlu basın toplantısı düzenledi. Erbakan, Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına cevap verdi.

Mehmet Kasım Gülpınar'ın Murat Kurum'la ailecek görüştüğü ve çok eskiden beri dostluğu olduğunu söyleyen Erbakan, "Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel" dedi.

"MEHMET KASIM GÜRPINAR GÖREVİNİN BAŞINDA"

Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanlarına bile 'operasyon' yapıldığını belirten Erbakan, "Mehmet Kasım Gülpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" ifadelerini kullandı.