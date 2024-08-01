YRP lideri Fatih Erbakan erken seçim için tarih verdi

01 Ağustos 2024 20:13 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:02

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık hamlesi sonrası açıklama: Bizim için çok kıymetli biri

Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Muhalefetten İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezinde Dervişoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

İADEİZİYARETTE BULUNACAK

Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan birlikte basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, Erbakan'ın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, görüşmede, Türkiye'nin bütün sorunlarını başlıkları itibarıyla ele aldıklarını söyledi.

Dervişoğlu, Erbakan'a iadeiziyarette bulunacaklarını belirterek, Türkiye'nin önünün açılması noktasında katkıları ortaklaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Erbakan ise Türkiye gündemiyle ilgili meselelerde fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi. Erbakan, önümüzdeki süreçte iki parti arasında bu görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

"HANİYE'YE YAPILAN SUİKASTI LANETLİYORUZ"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatından duyduğu üzüntüyü ifade eden Fatih Erbakan, Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diledi.

Dün Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ile telefonda görüşerek, taziyelerini ilettiğini belirten Erbakan, yarın Doha'da kılınacak cenaze namazına katılacaklarını ifade etti.

Fatih Erbakan, "Bu vahşi saldırıyı Yeniden Refah Partisi olarak lanetliyoruz. İnşallah bunlar artık siyonist, katil rejimin sona yaklaştığının göstergeleridir. Amerikan Kongresi'nde katil bir soykırımcının alkışlanmasının, insanlık adına utanç verici bir olay olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'ye davet edilmesi ve Genel Kurul'da hitap edecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Erbakan, "Bu süreçte İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında bütün Türkiye'ye yönelik olarak sarf ettiği çirkin, haddi aşan ifadeleri kınadığımızı belirtmek isterim." dedi.

Erbakan, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ile ilgili gerekli girişimlerin iktidar tarafından yapılmasını istediklerini vurguladı.

Belediyelerin prim borçlarına değinen Erbakan, "İktidarın yerel seçimlerde görmüş olduğu büyük hezimet sonrasında birdenbire aklına belediyelerin SGK borçları geldi. 20 senedir AK Partili belediyelerin yapmış olduğu bu borçlar tahsil edilmezken, belediyeler muhalefet partilerine geçince bu borçların tahsil edilmesi akla geldi. Bu muhalefet partilerini, bu partilere oy veren seçmeni cezalandırmak manasını taşıyor." ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU VE ERBAKAN'DAN 'ERKEN SEÇİM' ÇIKIŞI

Açıklamaların ardından Dervişoğlu, bir gazetecinin "erken seçim" ile ilgili söylemleri anımsatması üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı, yok mu? Onu değerlendirmek durumundayız. Siyasi partiler erken seçim istiyorlarsa buradan açıkça ilan ediyorum, hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık. Ama spekülatif amaçla kullanılıyor, 'bugün gündeme getirelim 2,5 sene sonra yaparım' türünden bir yaklaşım içeriyorsa onun da kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım. Kararı TBMM'nin alması, iktidarın da bu seçim kararına destek vermesi lazım. Bu spekülasyona ifadelerimle dahil olmak istemiyorum. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa İYİ Parti'nin yarın yapılacak seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim."

Fatih Erbakan ise erken seçimle ilgili olarak "2025 yılında erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Haziran 2023'te göreve başladılar ve 2025 Haziran'da 2 senesini dolduracak. O zamana kadar ekonomide iyileşme olmazsa 2025 yılı içinde, sonbaharda erken seçim konusunun tartışılması gerekir" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK YARGIDAKİ CAN ATALAY KRİZİ

"Yargıdaki Can Atalay anlaşmazlığı devam ediyor" ifadesi üzerine Erbakan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bizim hoşumuza gitmezse de saygı duyulması gerektiğini her zaman ifade ediyoruz" dedi.