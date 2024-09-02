YRP lideri Fatih Erbakan, Kasım Gülpınar'ın istifası sonrası konuştu: Millete rağmen iş yaptı

02 Eylül 2024 21:13 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:22

Yeniden Refah Partisi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye transfer olacağı iddia edilen Gülpınar TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şuan başka bir partiye geçmem söz konusu değil." dedi. Gülpınar'ın istifasının ardından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi.

'İSTİFA KARARI İSTİŞARE İLE ALINMADI'

SZC TV'ye konuşan YRP lideri Fatih Erbakan, Gülpınar'ın 'Kararı YRP ile istişare ederek aldık' sözlerini yalanladı. Erbakan "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı" dedi.

KASIM GÜLPINAR AK PARTİ'YE GEÇER Mİ?

Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların yöneltildiği Erbakan, "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı." dedi.

CEM KÜÇÜK: GÜLPINAR OMASAYDI SEÇİMİ DEM PARTİ KAZANIRDI

Türkiye Gazetesi yazarı ve gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifasını değerlendirdi. Küçük, Gülpınar'ın aday olmaması durumunda DEM Parti'nin seçimi kazanma ihtimali olduğunu söyledi.

Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"Kasım Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hep nazik bir dil kullandı. Hakkını teslim etmemiz lazım. Şanlıurfa gibi bir yerde, AK Parti'nin kalesinde seçim kazanmak önemlidir. Yarın bakarsınız AK Parti ile Ekrem İmamoğlu da birlikte olabilir veya DEM Parti ile AK Parti yan yana gelebilir. Bunun adı siyasettir. Şanlıurfa'da büyük tepkiler olduğu söyleniyor."

"GÜLPINAR BENCE AK PARTİ'YE GEÇECEK"

"Bana bölgeden yakın bir arkadaşım 'Kasım Bey 3-4 hafta sonra AK Parti'ye geçecek ve Genel Başkan yardımcısı olacak' dedi. Bence de AK Parti'ye geçecek. Kasım Gülpınar AK Parti'den seçime girseydi yüzde 60'la seçimi kazanırdı. Kasım Bey aday olmasaydı DEM Parti seçimi kazanırdı. Hakkını teslim etmemiz lazım."