YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'teşekkür' ziyareti: Milli görüş belediyeciliğini kazandıracağız

02 May 2024 11:02 - Güncelleme : 02 May 2024 11:13

YRP lideri Fatih Erbakan'ın yerel seçimlerin ardından partisinin kazandığı bölgelerde gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Erbakan bugün de Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine de teşekkür ziyaretin de bulundu

Eleşkirt ilçesinde il ve ilçe yönetimi ile bir süre sohbet ettikten sonra esnafı ve kahvehaneleri ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

"MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNİ KAZANDIRACAĞIZ"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin hem millete teveccühünden dolayı bir teşekkür ziyareti olduğunu hem de belediye başkanlarına bir tebrik ziyareti olduğunu belirten Erbakan, "Belediye başkanlarımıza başarılar muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyorum. İnşallah milli görüş belediyeciliği ile milletimizi yeniden kavuşturacaklar" ifadelerini kullandı.

"SEVGİMİZİ MUHABBETİMİZİ YAPACAĞIMIZ HİZMETLERLE İNŞALLAH ORTAYA KOYACAĞIZ"

Erbakan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölge yıllardan beridir milli görüşe destek veren, sahip çıkan Rahmetli Erbakan hocamız döneminden beri milli görüşü ve Erbakan hocamızı bağrına basan bir bölge bu günde aynı şekilde bizim yeniden Refah Partisini kurduğumuz günden beri bizlere teveccühünü ilgisini eksik etmeyen bir ilçe. Bizde bu bölgeye daha da çok ilgi göstererek daha da ziyaretlerimizi sıklaştırarak aynı Erbakan hocamız gibi bu bölge insanı ile kucaklaşmaya hemhal olmaya devam edeceğiz. Öncelikle almış olduğumuz belediyelerimiz hizmet için önemli. O belediyeler aracılığı ile bu bölge insanına sevgimizi muhabbetimizi yapacağımız hizmetlerle inşallah ortaya koyacağız. Kayıtlayacağız, arkasından da inşallah milli görüş iktidarıyla en hayırlı hizmetleri bu bölge insanına gerçekleştireceğiz"