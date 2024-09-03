YRP'de bir istifa daha! Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz görevinden ayrıldı

03 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:40

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın dünkü istifası sonrası Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da istifasını duyurdu. Yılmaz'ın yanında 6 Meclis Üyesi daha partiden ayrıldığını duyurdu.

İlçedeki seçimi yüzde 59.51 oyla kazanan Mehmet Ali Yılmaz istifa açıklamasında, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BU YANA "

Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın istifa açıklaması şu şekilde:

"Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz."

"EN İYİSİNİ YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

"Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz."

"KARARIMIZ HAYIRLI OLSUN"

"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."