YRP'den 'tasarruf dönemi' eleştirisi: Göstermelik değil, gerçeğine ihtiyacımız var

21 May 2024 17:31 - Güncelleme : 21 May 2024 17:33

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GÖSTERMELİK BİR DÖNEM İSTEMİYORUZ"

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında alınan kararları değerlendiren Kılıç, ilgili uygulamaları yakında takip ettiklerini söyledi. Sözde değil, özde tasarrufların yapılmasını beklediklerini aktaran Kılıç, "Heyecanla başlanan birkaç gün sonra unutulan göstermelik bir tasarruf dönemi yaşanmasını istemiyoruz. Tarifeli uçakla gidilebilen yerlere özel uçaklarla gidip karada tasarruf adına minibüslerle yapılan toplu taşımayı gülünç buluyoruz" dedi.

"GERÇEK BİR TASARRUF DÖNEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Heyecanla başlanan birkaç gün sonra unutulan göstermelik bir tasarruf dönemi yaşanmasını istemiyoruz" diyen Kılıç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tarifeli uçakla gidilebilen yerlere özel uçaklarla gidip karada tasarruf adına minibüslerle yapılan toplu taşımayı gülünç buluyoruz. Türkiye'nin tasarrufa gerçekten ihtiyacı var ama göstermelik değil, gerçek bir tasarruf dönemine ihtiyacımız var. Lüksten, israftan, şatafattan, başta devlet ve kamu görevlileri olmak üzere tüm bireylerin, ekonomisinin yeniden bir bahar havasına ulaşması için kaçınılmazdır”