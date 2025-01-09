YSK listeyi paylaştı: Seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu

09 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:47

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerin listesini açıkladı. Seçime 38 partinin katılabileceğini belirten YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siyasette muhalefet tarafından erken seçim çağrılarının dillendirildiği dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin isimlerini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK​ kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

38 SİYASİ PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR

YSK kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu belirlendi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle: