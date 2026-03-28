Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılmasına karar verdi. Konuya ilişkin karar, 28 Mart 2028 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan bölgelerde 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağını duyurdu. Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi yapılacak. Seçime katılma yeterliliğine sahip 41 partinin listesi de açıklandı.

7 HAZİRAN'DA 5 BELDEDE SEÇİM VAR

Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesinde bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.

YSK kararına göre seçimler 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

41 PARTİ SEÇİME KATILACAK

Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin belirlenmesi gerektiği vurgulanan karara göre, seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 partinin listesi de şöyle...