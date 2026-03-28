YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 7 Haziran 2026 tarihinde 3 ilde seçim sandığı kurulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Nevşehir, Tokat ve Gümüşhane'de belde statüsü kazanan 5 merkezde belediye başkanı ve meclis üyesi seçimi yapılacak.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 08:19
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 08:33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılmasına karar verdi. Konuya ilişkin karar, 28 Mart 2028 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan bölgelerde 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağını duyurdu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi yapılacak.
Seçime katılma yeterliliğine sahip 41 partinin listesi de açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak

7 HAZİRAN'DA 5 BELDEDE SEÇİM VAR

Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesinde bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.

YSK kararına göre seçimler 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak

41 PARTİ SEÇİME KATILACAK

Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin belirlenmesi gerektiği vurgulanan karara göre, seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 partinin listesi de şöyle...

Seçime Katılacak Siyasi Partiler
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anahtar Parti
Anavatan Partisi
Ana Yol Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Partisi
Demokrat Parti
Doğru Yol Partisi
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Merkez Sağ Parti
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Ocak Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Teknoloji Kalkınma Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye İttifakı Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Yerli ve Milli Parti
Zafer Partisi
