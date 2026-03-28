YSK seçim tarihini açıkladı! 5 beldede sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılmasına karar verdi. Konuya ilişkin karar, 28 Mart 2028 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri ile Almus ilçesinde bağlı Bağtaşı beldesinde, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçimi gerçekleştirilecek.
YSK kararına göre seçimler 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin belirlenmesi gerektiği vurgulanan karara göre, seçmen kütüklerinin verilebileceği 41 partinin listesi de şöyle...
|Seçime Katılacak Siyasi Partiler
|Adalet Birlik Partisi
|Adalet Partisi
|Adalet ve Kalkınma Partisi
|Anadolu Birliği Partisi
|Anahtar Parti
|Anavatan Partisi
|Ana Yol Partisi
|Bağımsız Türkiye Partisi
|Büyük Birlik Partisi
|Cumhuriyet Halk Partisi
|Demokrasi ve Atılım Partisi
|Demokratik Sol Partisi
|Demokrat Parti
|Doğru Yol Partisi
|Emek Partisi
|Gelecek Partisi
|Genç Parti
|Güç Birliği Partisi
|Hak ve Özgürlükler Partisi
|Halkın Kurtuluş Partisi
|Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
|Hür Dava Partisi
|İyi Parti
|Merkez Sağ Parti
|Millet Partisi
|Milliyetçi Hareket Partisi
|Milli Yol Partisi
|Ocak Partisi
|Saadet Partisi
|Sol Parti
|Teknoloji Kalkınma Partisi
|Türkiye İşçi Partisi
|Türkiye İttifakı Partisi
|Türkiye Komünist Hareketi
|Türkiye Komünist Partisi
|Vatan Partisi
|Yeniden Refah Partisi
|Yenilik Partisi
|Yeni Türkiye Partisi
|Yerli ve Milli Parti
|Zafer Partisi