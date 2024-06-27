YSK'dan İstanbul kararı! Milletvekili sayısı düşürüldü

27 Haziran 2024 09:37 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:41

Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Kararla Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer artarken, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer, İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 yılının nüfus verilerine göre bazı şehirlerin milletvekili sayılarında değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri kapsamında 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımlarına yer verildi.

İSTANBUL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞTÜ

YSK kararına göre; İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü.

Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi.

YSK'nın belirlediği yeni milletvekili sayıları şöyle: