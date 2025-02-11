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Editor
 | Suat Vilgen

Yunanistan'dan Fransa'ya 'Meteor' baskısı! 'Türkiye'ye satmayın...'

Yunan hükümeti, Fransa'ya Meteor radar güdümlü füzelerin Türkiye'ye satışını durdurması için yoğun baskı uyguluyor.

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Yunanistan'dan Fransa'ya 'Meteor' baskısı! 'Türkiye'ye satmayın...'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 08:29

Yunan hükümet yetkililerine göre, potansiyel satış, yapay zeka eylemleriyle ilgili küresel zirve kapsamında pazartesi günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmenin gündemindeydi.  

FÜZELERLE DONATILMIŞ 40 UÇAK! 

ABD merkezli Politico gazetesinde yer alan habere göre Atina, Doğu Akdeniz'de yeni elde ettiği hava üstünlüğünü tehlikeye atacağı gerekçesiyle satışı durdurmaya çalışıyor. Yunanistan 24 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı satın alırken, Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

Haberde Ankara'nın 20'si İngiltere'den ikinci el, 20'si de sıfır olmak üzere toplam 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almayı planladığı ve bunların Meteorlarla donatılmasını istediği belirtildi. Füzelerin, merkezi Paris'te bulunan Avrupa silah üretim şirketi MBDA tarafından üretildiği ifade edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİYİ MAKAMINA ÇAĞIRDI

Buna akarşın Ocak ayı sonlarında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Atina'daki Fransız büyükelçisi Laurence Auer'i çağırarak "satış raporları hakkında resmi bir brifing" talep ettiği ifade edildi  Dendias'ın bu toplantıda , iki ülke arasındaki mükemmel stratejik ilişkilerle bağdaşmayan böyle bir olasılığa Yunanistan'ın şiddetle karşı çıktığını Fransız büyükelçisine ilettiği ifade edildi.

Atina'nın endişelerini gidermeye çalışan bir Fransız diplomatın ise Yunan medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmayla ilgili görüşmelere Fransa'nın değil, Birleşik Krallık'ın liderlik ettiğini belirterek, karşılıklı savunma yardımı sağlanmasını öngören 2021 tarihli Fransa-Yunanistan anlaşmasını hatırlattığı bilgisine de yer verildi.
Fransız diplomat, Atina ile Paris arasında 2021'de imzalanan ve karşılıklı savunma yardımına ilişkin bir madde içeren büyük bir askeri anlaşmaya da işaret etti.
Aynı söylem pazartesi günü Macron-Miçotakis görüşmesinde de tekrarlandı.
 

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan toplantı duyurusunda, "Fransa Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı'na Fransa'nın Fransa-Yunanistan stratejik ortaklığına ve Yunanistan'ın güvenliğine olan bağlılığını teyit etti " denildi.

BAYKAR'IN İTALYA HAMLESİNE DE KARŞI ÇIKTILAR

Skai'de yer alan habere göre Yunanistan'ın endişelerine rağmen bazı AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışına devam ediyor. Atina ayrıca İtalya'nın Türkiye ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı resmi bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor. 

Kathimerini gazetesi ise Yunanistan'ın İtalyan şirketi Piaggio Aerospace'in Türkiye'nin Baykar şirketine satışını Roma'nın AB ortaklarına bilgi vermeden onaylayarak Avrupa düzenlemelerini ihlal ettiğini iddia ediyor.
Yunanistan, Almanya ile Türkye arasında devam eden 2,5 milyar euroluk 6 denizaltı üretimi anlaşmaya sert tepki göstermişti. 
İspanya, Türk uçak gemisi Anadolu'nun inşasına katkıda bulunurken, iki taraf Aralık ayında Jet Eğitim Uçağı Projesi için anlaşma imzaladı.
Öte yandan Kongre Araştırma Servisi'nin raporuna göre, ABD Kongresi, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına katılımını yeniden değerlendirebilir.

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ETİKETLER
#Türkiye
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#savaş uçağı
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